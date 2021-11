Haluatko ostaa tavaran yritykseltä, joka kunnioittaa luontoa ja ihmisoikeuksia? Näistä asioista tiedät varmasti, että tavara kannattaa jättää hyllylle

– Kyllä on täysin mahdollista olla polkematta ihmisoikeuksia, mutta globaalissa maailmassa, jossa arvoketjut ovat hurjan pitkiä ja usein läpinäkymättömiä, on tavallista, että ne eivät ole täysin kunnossa, sanoo vastuullisuusasiantuntija Maija Lumme Eettisen kaupan puolesta ry:stä.

– Jos ei tiedetä lainkaan, missä vaate on valmistettu, mistä materiaaleista, mitä yritys tekee huolehtiakseen, että asiat ovat kunnossa, voi aika turvallisin mielin jättää vaatteen kauppaan. Tarvitaan paljon rehellistä läpinäkyvää raportointia siitä, mitä ongelmia ketjussa on. Melkein kaikessa on parannettavaa. Jos yritys antaa ymmärtää, että kaikki on erittäin hyvin, silloin voi pistää hälytyskellot soimaan.