Kuluttaja-asiamies antoi Fortumille noottia viherpesusta – tv-mainoksen väittämä oli "epämääräinen paremman tulevaisuuden lupaus"

Kuluttaja-asiamies on puuttunut energiayhtiö Fortumin epämääräiseen ympäristömarkkinointiin.

Mainoksessa katsojalle luodaan kokonaisvaikutelmaa, jonka mukaan Fortumin toiminnalla on voimakkaasti myönteinen ympäristövaikutus.

– Mainoksen väittämä on epämääräinen paremman tulevaisuuden lupaus, joka jättää positiivisen mielikuvan, mutta ei anna kuluttajalle todellista tietoa ympäristöystävällisten valintojen tueksi, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Suomalaisissa mainoksissa paljon korjattavaa

Ympäristömarkkinointi on viime vuosina näkynyt kuluttaja-asiamiehen toiminnassa yhä vahvemmin, kuluttaja-asiamies kertoo. Tällä hetkellä vireillä on esimerkiksi sähköyhtiö Vattenfallin ympäristömarkkinointia koskeva tapaus, jonka käsittely on vielä kesken.