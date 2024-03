Finnair, Marimekko, Stockmann, Zalando – näin isot firmat hämäävät ostajia

Kuluttaja-asiamies on joutunut puuttumaan isojen suomalaisyritysten tapaan hyödyntää ympäristöystävällisyyttä markkinoinnissaan. Uusi EU-direktiivi puuttuu entistä tiukemmin muun muassa ympäristöystävällisyydestä kertoviin merkintöihin.

Tuorein tapaus liittyy lentoyhtiö Finnairiin, joka kertoi mainoksessaan hankkivansa uusiutuvaa lentopolttoainetta, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia. Tämän katsoja saattoi ymmärtää niin, että yhtiö olisi siirtynyt kokonaan uusiutuviin, jonka myötä valtava päästövähennys on mahdollinen.

Kuluttaja-asiamies katsoi ratkaisussaan, ettei mainoksesta esimerkiksi käynyt ilmi, kuinka suuri hankinta on suhteellisesti, mihin väittämällä verrataan tai mihin ajanjaksoon se liittyy.

Harhaanjohtavuus haittaa kestävien valintojen tekemistä

Lentoyhtiön lisäksi kuluttaja-asiamies on todennut viime aikoina myös Marimekon ja Stockmannin markkinoinnin rikkoneen kuluttajansuojalakia. Molemmat olivat verkkokaupoissaan merkinneet osan tuotteista vastuullisuutta korostavilla tunnisteilla, joiden merkitys jäi kuitenkin epäselväksi.

– Siltä tosiaan vaikuttaa, että tämä ongelma on valitettavasti suhteellisen laaja. Totta kai on yrityksiä, jotka toimivat lain mukaan ja vastuullisesti tässä suhteessa, mutta tutkimustuloksetkin osoittavat sen, että aika paljon puutteitakin on, Väänänen toteaa.