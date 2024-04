Kuluttaja-asiamies havaitsi puutteita Powerin markkinoinnissa – tämä tieto alennusmainoksesta pitää löytyä

Kuluttajasuojalain mukaan yrityksen on ilmoitettava alin hinta, jolla tuotetta on markkinoitu viimeisen 30 päivän aikana, kun tuotetta markkinoidaan alennuksella tai alennettuun hintaan.

Tämä mätti tarjouskuvastossa

Lisäksi kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan Powerin tarjouskuvastossa luki jokaisella sivulla teksti "alennukset laskettu tarjousta edeltävästä alimmasta hinnasta 30 päivän aikana, joka on ollut saatavilla lehden painoonmeno[n] ajankohtana".

Alimpana hintana on kuitenkin aina ilmoitettava hinta, jolla tavaraa on tosiasiassa markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Printtimarkkinoinnin kohdalla tämä tarkoittaa siis sitä, ettei hinnanalennuksen kohteena olevan tavaran alinta hintaa voi alentaa enää markkinointimateriaalin painoon menon jälkeen.

Kuluttajalle olennainen tieto ilmoitettava selkeästi

KKV muistuttaa tiedotteessaan, että kuluttajalle on olennaista tietää alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Tämän vuoksi alin hinta on ilmoitettava selkeällä ja näkyvällä tavalla niin, että kuluttajan huomio kiinnittyy siihen luontevasti.