KKV: Kohun aiheuttanut sähköautotarjous oli lainvastainen

– En­nak­ko­va­raus­mah­dol­li­suus tar­jous­mark­ki­noin­nis­sa ei ole si­nän­sä kiel­let­tyä. Kes­keis­tä on, että ku­lut­ta­jil­le an­ne­taan mark­ki­noin­nis­sa sel­ke­ää tie­toa en­nak­ko­va­raus­me­net­te­lys­tä eli sii­tä, mis­tä ajan­koh­das­ta al­kaen en­nak­ko­va­raus on teh­tä­vis­sä, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen toteaa KKV:n tiedotteessa.

Markkinointimateriaalissa ilmoitettiin, että kyseessä on rajoitettu erä, mutta tuotteiden kappalemäärää ei kerrottu. Auto-Bonin sosiaalisen median julkaisuista puuttui kokonaan maininta siitä, että autoja on saatavilla rajoitetusti. Kuluttaja-asiamies totesi, että yrityksellä on oikeus päättää tarjouksen sisällöstä ja määritellä tarjousta koskevat ehdot, mutta niistä on kerrottava selkeästi.