Black Friday -tarjouksista kymmeniä valituksia vuosittain – nämä ovat kolme tyypillisintä valitusaihetta

Tiesitkö? Vuoden 2023 alusta tavaroiden alemarkkinoinnissa on pitänyt ilmoittaa myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Jos puolestaan yhtäjaksoisessa enintään 60 päivää kestävässä markkinointikampanjassa hinnanalennus suurenee asteittain, alimpana hintana voidaan ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita aiemman alimman myyntihinnan ilmoittamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske.

Lähde: KKV