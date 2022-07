Ärsyttävätkö huonekalukauppojen "tarjoukset"? Maskulle esitetään miljoonan euron sakkoa

Kuluttaja-asiamies on saanut päätökseen Maskun Kalustetalon jatkuvia alennuskampanjoita koskevan selvityksen. KKV kertoo tiedotteessaan, että selvitys paljasti yrityksen käyttävän markkinoinnissaan sellaisia verrokkihintoja, joita se ei ole todellisuudessa juuri koskaan perinyt.

Tämä on ollut KKV:n mukaan omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja on tehnyt ostopäätöksen, jota hän ei olisi ilman suureen alennukseen viittaavia ilmaisuja olisi tehnyt.

KKV muistuttaa, että suurten alennusten tarjoaminen kuluttajille ei ole kiellettyä. Suuret alennusprosentit ovat kuitenkin harhaanjohtavia, jos tuotteen alennetuksi markkinoitu hinta on tuotteen tavanomainen hinta.

Selvityksen mukaan Maskun Kalustetalo on myynyt huonekaluja tarjoushinnalla jopa 90 prosenttia niiden kokonaismyyntiajasta.

– Toimiva hintakilpailu ja kuluttajalle tarjottavat alennukset hyödyttävät kuluttajaa, mutta totuudenvastaisten tietojen esittäminen ja harhaanjohtavien ilmaisujen käyttäminen on yksiselitteisen kiellettyä. Kalusteiden myynninedistäminen ei voi rakentua kuluttajien luottamuksen väärinkäytölle, Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo tiedotteessaan.

Aiemmat kiellot ja uhkasakot eivät ole purreet

Maskun harhaanjohtavaa markkinointia on käsitelty kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta markkinaoikeudessa aiemmin vuosina 2016, 2015 ja 2009. Markkinaoikeus on tuominnut Maskulle kieltoja kuluttajansuojalain vastaisesta markkinoinnista sekä tuominnut määrätyt uhkasakot kahdesti maksuun. Toiminta on kuitenkin jatkunut.