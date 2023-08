Kuluttaja-asiamies haluaa harhaanjohtavat alennusväitteet kuriin – toivoo tuoreen sakon pysäyttävän ilmiön

Markkinaoikeus määräsi keskiviikkona Maskun Kalustetalon maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 300 000 euroa harhaanjohtavasta alennusmarkkinoinnista. Seuraamus määrättiin kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta.



Kyse on ennakkotapauksesta, sillä tämä oli ensimmäinen kerta, kun kuluttaja-asiamies on hakenut yritykselle seuraamusmaksua. Kuluttaja-asiamiehellä on ollut reilun kolmen vuoden ajan mahdollisuus tehdä markkinaoikeudelle esityksiä seuraamusmaksusta elinkeinonharjoittajille, mikäli ne toimivat kuluttajien vahingoksi tahallaan tai huolimattomuuttaan ja rikkovat tai laiminlyövät kuluttajien keskeisiä oikeuksia.