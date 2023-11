Maskun Kalustetalolle vaaditaan miljoonan euron seuraamusta

Markkinaoikeus määräsi syyskuussa Maskun maksamaan valtiolle 300 000 euron seuraamusmaksun samasta syystä , mutta kuluttaja-asiamiehen mukaan summa on riittämätön. Kuluttaja-asiamiehen mielestä Maskulle määrätty maksu ei ole sellainen, että sääntelyn rikkominen ei olisi yritykselle jatkossakin kannattavaa. Asiamies on valittanut KHO:hon, jotta seuraamusmaksu korotettaisiin miljoonaan. Kuluttaja-asiamiehellä on ollut vuodesta 2020 lähtien mahdollisuus esittää markkinaoikeudelle, että se määrää seuraamusmaksun elinkeinonharjoittajalle, joka toimii kuluttajien vahingoksi tahallaan tai huolimattomuudellaan ja rikkoo tai laiminlyö kuluttajien keskeisiä oikeuksia. Kuluttaja-asiamies käytti tätä keinoa kyseisessä tapauksessa ensimmäisen kerran.

Yritykselle määrätty kieltoja

Kuluttaja-asiamiehen mukaan Masku on rikkonut toistuvasti kuluttajansuojalakia. Rikkomuksista yritykselle on määrätty markkinaoikeudessa kieltoja ja uhkasakon maksuunpanoja. Näistä huolimatta yritys markkinoi harhaanjohtavasti, mihin kuluttaja-asiamies sittemmin puuttui.



Kuluttaja-asiamies kertoo, että Masku on käyttänyt alennettua hintaa kampanjamaisesti toistuvasti ja alennukset ovat olleet huomattavan suuria. Tämä on kuluttaja-asiamiehen mielestä hämärtänyt kuluttajien käsitystä yrityksen normaaleista hinnoista ja sitä kautta alennuksen oikeasta edusta.



Asiasta uutisoi ensin Taloussanomat.