Kuluttaja-asiamieheltä on tulossa uusi linjaus somevaikuttajien mainonnasta

Aiempi linjaus on viiden vuoden takaa, ja epäselviin tilanteisiin oli toivottu selvempää kantaa, kertoi Kilpailu- ja kuluttajaviraston erityisasiantuntija Fowaa Kyei STT:lle tiistaina. Lisäksi piti huomioida uutta lainsäädäntöä, kuten EU:n uusi digipalvelusäädös.



– Linjauksen päivittäminen on vielä työn alla, mutta olemme tehneet alustavan luonnoksen, Fowaa sanoi.



Luonnoksen voi katsoa lausuntopalvelun sivustolta.



Esimerkiksi kun markkinointitarkoituksessa ilmaiseksi saadusta tuotteesta on somejulkaisussa pitänyt kertoa, että tuote on saatu ilmaiseksi, pian tällainen sisältökin on merkittävä mainokseksi.



– Mainosmerkintä pitää myös sijoitella siten, että kuluttaja näkee sen heti, Kyei sanoi.



Yksiselitteistä vastausta kaikille tilanteille ei uudessakaan linjauksessa ole luvassa.