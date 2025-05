Kulttipelaaja jättää HIFK:n

Pitkän uran HIFK:ssa tehnyt hyökkääjä Micke-Max Åsten siirtyy ensi kaudella uusiin maisemiin.

HIFK:n SM-liigajoukkueessa kaudella 2011–12 debytoinut Åsten kertoo lähdöstään pitkäaikaisen seuransa tiedotteessa.

– On tullut mun vuoro kiittää ja kumartaa näistä monista grindatuista vuosista. 13 vuotta ja 631 matsia myöhemmin on aika suunnata kohti uusia haasteista, Åsten lausuu HIFK:n somekanavilla.

Åsten on pelannut uransa kaikki liigaottelut HIFK:n paidassa. Välissä hän on edustanut Mestiksessä KooKoota, Jukureita ja koko kauden 2013–14 Kiekko-Vantaata. SM-liigassa hän on tehnyt 541 runkosarjaottelussa 32+47=79 pistettä. Seitsemän pudotuspelimaalin mies on saavuttanut yhden SM-hopean ja kaksi pronssia.

HIFK-aikansa kohokohdaksi Åsten nostaa hopeakevään 2016. Sisukkaana ja keinoja kaihtamattomana hyökkääjänä tunnettu 32-vuotias kertoo uransa jatkuvan muissa maisemissa.

– Nyt on tullut aika jatkaa mestaruuden tavoittelua jossain muualla, Åsten vihjaa.