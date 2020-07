Kulmunin ministeriero toi presidentti Halosen mieleen tapahtumat 17 vuoden takaa: "En tiedä erotaanko liian nopeasti, mutta helpommin kuin aikaisemmin"

Allas Sea Poolille Kesäterassi-ohjelman kuvauksiin saapunut presidentti Tarja Halonen on seurannut poliittisia käänteitä läpi kevään. Yksi niistä on entisen valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) ero kesäkuussa viestintäkoulutukseen liittyneen kohun vuoksi .

Feministi voi olla myös mies

– Kun meillä on nyt tämmöinen hallitus, joka on feminiininen ja ehkä jopa feministinen, sekä miesten että naisten osalta, niin olen pitänyt peukkuja, että he selviäisivät, koska on ollut tavallista rankempi kevät, Halonen sanoo.