Ex-pääministeri Jyrki Katainen paljastaa pelänneensä terveytensä puolesta: "Henkinen väkivalta äärimmäisessä muodossaan on läsnä joka ikinen päivä"

Monille on jäänyt mieleen kokoomuksen tiedotustilaisuus vuonna 2008, jossa Katainen kertoi tunteikkaasti niistä syistä, joiden takia silloisen ulkoministerin Ilkka Kanervan (kok.) ei ollut enää mahdollista jatkaa pestissään.

Ohjelma on katsottavissa suorana ja tallenteena myös MTV Katsomossa . Muista päivän uutisissa ja puheenaiheissa myös MTV Uutiset Live .

Henkistä väkivaltaa

Moni on avioeroilmoituksen jälkeen pohtinut sitä, minkälainen vaikutus jo lähtökohtaisesti kuormittavalla pääministerin työllä ja pienen kansan asioita maailman myrskyjen keskellä luotsaamisella on ollut Marinin ja Räikkösen eropäätökseen.

Kataisen mielestä pääministerin raskaasta taakasta voi selvitä ehjänä, jos on sinut itsensä kanssa. (Toimittajan huomio: Katainen ei kommentoi haastattelussa Marinin avioeroa.)

– Ja parempi, jos on fyysisesti hyvässä kunnossa. Kysymys on infernaalisen stressin sietokyvystä. Jos omat asiat ovat kunnossa ja kykenee tekemään epätäydellisiä päätöksiä, ajamaan niitä läpi ja olemaan sen takia armollinen itselleen, niin sitten siinä voi selviytyä, Katainen kertoo Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa.

Katainen on aiemminkin todennut, että pääministerin pesti on täysin epäinhimillistä työtä ja asia on kehittynyt viime vuosina vieläkin huonompaan suuntaan.