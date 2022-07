Presidentti Tarja Halonen ja Pentti Arajärvi kehuvat naisministereitä – "Miehet sen kuin hymyilee"

– Ihan ok, mitä nyt sade on pitänyt kengät märkänä ja vaatteet rypyssä, muuten ihan hyvin. Yskää on vähän, kuvailee presidentti Halonen.

Rauhallisia kesäsuunnitelmia maalla sukulaisten kesken

– On ollut tavallista kovempi kausi takana. Sanon tällaiset tsemppipeukalot, minun mielestäni he ovat menestyneet hyvin kaikista mahdollisesta, Halonen kiteyttää.

Kehut Suomen naisministereille

Tarja Halonen on ensimmäinen Suomen naispresidentti. Tällä hetkellä Suomen hallituksessa on monta naisministeriä. Haloselta kysyttiin mielipidettä naisten mahdollisuuksista korkeisiin asemiin.

– Vau, eikö totta! Me ollaan maa, jossa naisilla on enemmän valtaa kuin monessa muussa paikassa. Meidän vahvat miehet sen kuin hymyilee, Halonen kehuu suurin elkein.

– Se mikä siinä on meillekin ihan poikkeuksellista, kuten aina, meillä on tällainen yhdistelmä koalitiohallitus, mutta jokaisen johdossa on ollut nainen. Se on poikkeuksellista. Miehetkin ovat siellä mukana, niin eivät he ole siellä itkua vääntäneet. Kiitos arvoisat naiset ja miehet, Halonen sanoo.