Presidentti Halonen avoimena MTV:n haastattelussa: "Edelleen tulee postissa kuvia, jossa peniksen kuva on piirretty naamani päälle"

– Se on tarkoitettu pahaksi ja se tuntuu pahalta. Vaikeinta siinä on se, että lähipiiri, eniten perheenjäsenet, kokee sen useimmiten empaattisesti, että taas menee tuolla lailla, Tarja Halonen kertoo Missä olit, kun? -ohjelmassa.

– Osa huutelee kadulla, hei Haloska, miten menee? Tunnelma on, että meidän tyttö on tullut takaisin, vaikkakin olen nykyään isoäiti, Halonen naurahtaa.

– Sitten on sellainen pieni äänekäs porukka. He ovat koko ajan olleet, ei kriittisiä, vaan ihan ilkeitä. Somen myötä uskon, että yhdellä jos toisella tulee olemaan sama kohtalo.

Peniksen kuva naaman päälle

Halonen on ollut tekemisissä seksuaalivähemmistöjen kanssa aina opiskeluajoistaan lähtien. Vielä tänä päivänäkin hän saa riettaita töherryksiä postilaatikkoonsa.

– Kyllä niitä tulee vielä edelleenkin vanhalle rouvalle. Jos on sattunut olemaan iso kuva lehdessä, niin on ihan tottuneesti piirretty peniksen kuva naaman päälle.

Halonen arvioi, että vihakampanjointi vallanpitäjiä kohtaan on osaltaan jonkinlaista kulttuurillista perintöä.

– Sen takia kansainvälinen politiikka – se on kaikille mukavampi. Ei kukaan ole piispa omalla maallaan.

Sanavalmis kalliolainen

Lyijykynällä nimi lentolippuun

– Muistan kysyneeni Paavo Lipposelta, että entäs Pepe, kun hän sanoi, että minusta tehtäisiin ulkoministeri. Lipponen vastasi, että meillä on vähän muuta ajateltu Pepelle. Hehän ehdottivat Paasiolle työministerin paikkaa, joka ei sitten Paasiolle käynyt, Halonen muistelee.

"Me, eikä minä"

Halonen on kertonut aiemmin, ettei koe enää kuuluvansa työväenluokkaan sen klassisessa mielessä. Presidentti Halonen myöntää ikävöivänsä vanhaa identiteettiään.

– Se oli tavattoman selkeää. Työväenliikehän ei ollut joka suhteessa minun ihanteiden mukainen, sillä olen vasta aikuisena oppinut, että yhden ihmisen oikeudet ovat tärkeitä. Minut on lapsesta asti opetettu siihen, että se on me, eikä minä.