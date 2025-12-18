Vuoden 2025 viimeisessä Kiekkoraadissa puitiin SM-liigan uudistuvaa otteluohjelmaa, eivätkä MTV Urheilun asiantuntijat meinanneet päästä asian tiimoilta millään samalle sivulle.

Sarjauudistuksen seurauksena SM-liigassa pelataan ensi kaudella niin sanottu superkausi, kun kaksi joukkuetta Mestiksestä nousevat mukaan pääsarjaan. Miten otteluohjelma tulisi siis rakentaa?

Nelinkertaisessa runkosarjassa kukin joukkue pelaa yhteensä 68 ottelua, kohdaten jokaisen joukkueen kahdesti sekä kotona että vieraissa.

Kolminkertaisessa runkosarjassa kukin joukkue pelaa yhteensä 51 ottelua, jolloin koti- ja vierasotteluiden määrässä olisi epäsuhdannetta.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kiven mielestä ottelumäärä pitäisi olla tasan 60, eikä yhtään enempää.

– Tiedän, että julkisuudessa on puhuttu, kuinka se saattaisi sinne 68 otteluun lipsahtaa, mikä olisi mielestäni jotain hyvinkin outoa, Kivi avaa keskustelun.

– Jos vertaamme SM-liigaa vaikka Sveitsin ja Ruotsin pääsarjaan, niin pelaisimme melkein 20 ottelua enemmän. Kaikista tärkeintä olisi pitää pelimäärä 60:ssä.

Ari Vallin oli asiasta yhtä mieltä Kiven kanssa. Pelimäärän on pysyttävä aisoissa, vaikka joukkueet eivät pelaisi täysin samaa määrää pelejä samoja seuroja vastaan.

– Meillä on tosi paljon loukkaantumisia, sekä nuoria pelaajia, jotka tarvitsevat myös harjoituksia, eikä pelkästään pelejä. Missä välissä me treenataan? kysyy Vallin.

Sebastian Waheeb on kuitenkin enemmän huolissaan jättimäisistä panoksista, joiden parissa ensi kausi pelataan. Kun neljä joukkuetta putoaa sen päätteeksi, on sarjan oltava Waheebin mielestä täysin tasapuolinen.

– Ei voi olla niin, että esimerkiksi toinen pelaa kolmesti Sportia vastaan ja toinen joutuu pelaamaan neljästi Tapparaa vastaan. Kaikkien on pelattava sama määrä otteluita jokaista joukkuetta vastaan, Waheeb linjaa.

– Kolminkertaisessa sarjassa tulee liian vähän pelejä, eivätkä seurojen kassat silloin kiitä. Nelinkertaisella sarjalla tulee sitten se 68 ottelua, mikä on ihan hirvittävä määrä pelejä. Siitä olen kyllä samaa mieltä. Mutta sitten on vain täytettävä kalenterit paremmin ja kenties hoidettava mahdolliset CHL-pelit A-junnuilla.

– Joka tapauksessa otteluohjelman on oltava tasapuolinen, koska on niin isot panokset!

Seuraavaksi keskustelu otti kierroksia, kun Kivi toi esiin niiden pelaajien näkemykset, keiden kanssa hän on asiasta keskustellut.

