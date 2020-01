Kuka pelasti Annelin muistisairaan äidin Tampereella? Päivystykseen viety vanhus ei muista tapahtumista mitään: "Hän on ihan piestyn näköinen"

– Tämä on niin epämääräinen tarina, enkä tiedä yksityiskohtia – siksi tapahtuneen selvittäminen onkin niin vaikeaa, Anneli toteaa haastattelun aluksi pieni epätoivon sävy äänessään.

Aika ja paikka edelleen mysteeri

Tapahtumien kulku on todella yksi suuri mysteeri, jossa mustia aukkoja – tai pikemminkin muistikatkoksia – riittää. Alzheimeria sairastava 77-vuotias äiti oli matkalla mitä luultavimmin ostoksille – vanha rouva kun ei itse osaa sanoa, mikä hänen määränpäänsä oli.

On kuitenkin epäilys, että kaatuminen tapahtui naisen asuinseudulla Tampereen Kaukajärven kaupunginosassa.

– En tiedä aikaa, enkä paikkaa – todennäköisesti maanantaina. Äitini mukaan hän on ollut matkalla kauppaan. Kun kävin hänen luonaan, sieltä löytyi kauppakuitti, jonka mukaan hän oli käynyt kaupassa edeltävänä päivänä, eli sunnuntaina.

Pääsikö mummo omin avuin sairaalaan?



Annelin äiti on muistisairaudestaan huolimatta virkeä ja hyvinvoiva – tai niin hän ainakin antaa lastensa ymmärtää. Onhan rouva sukupolvea, joka ei halua olla muille vaivoiksi.

– Hän oli sanonut, ettei saa soittaa lapsille, eikä hän kerro meille terveydentilastaan. Hän on sitä mieltä, että kyllä hän osaa, eikä kaipaa apua, Anneli kuvailee äitinsä jääräpäistä ja tinkimätöntä luonnetta.

Kukaan ei tiedä tapahtumista tai auttajasta mitään



– Menin käymään siellä, ja hoitaja kertoi, että äitini on ollut yön yli Acutassa ensiavussa. Hoitajan mukaan äitini on lähtenyt Acutasta pois, ja joku on löytänyt hänet harhailemassa sairaalan lähellä ja auttanut äidin takaisin Acutaan, Anneli kertaa kuulemaansa.