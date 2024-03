Järkyttävä näky pysäytti Millan: rollaattorivanhus teputteli pakkasessa sentin askelilla housut nilkoissa

– Pahinta tässä kaikessa on se, että nämä ovat todennäköisesti vain jäävuoren huippu Suomen vanhustenhuollon järkyttävästä rappiotilasta. Tämä on meidän kaikkien syy, me olemme valinneet päättäjät, jotka hallitus toisensa jälkeen ei tee asialle mitään ja leikkaavat vain lisää hyvinvoinnista, Allinen sanoo.