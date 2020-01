Muistisairasta vanhusta Tampereella auttanut löytyi – MTV Uutiset välitti ilouutisen liikuttuneelle tyttärelle: "On hienoa, että välitetään!"

Jos sosiaalisessa mediassa sanotaan olevan voimaa, sitä on myös MTV:n verkkouutisissa. Kerroimme eilen muistisairaan vanhuksen kaatumisesta, jonka vuoksi rouva päätyi Tampereen yliopistolliseen sairaalaan.

– Tämä on niin epämääräinen tarina, enkä tiedä yksityiskohtia – siksi tapahtuneen selvittäminen onkin niin vaikeaa, naisen tytär Anneli totesi MTV Uutisille eilisessä haastattelussa.

Myysteeri ratkesi osittain

Kaatuminen oli saanut muistisairaan naisen sekaisin

"Täytyy kiittää häntä"



MTV Uutiset tavoitti myös Anneliin, joka oli auttajan löytymisestä suorastaan hölmistynyt. Samalla hän on huojentunut siitä, että hänen äitinsä maanantain seikkailuille saadaan jonkinlaisia johtolankoja.

– Täytyy kiittää häntä. On hienoa, että siellä (kaupassa) välitetään, Anneli sanoo MTV Uutisille puhelimessa.

Havaintoja kaivataan yhä – oletko toinen auttajista?

Vaikka Anneli onkin tyytyväinen auttajan löytymiseen, hän muistuttaa, että toinen auttajista on edelleen teillä tietämättömillä.

– Menin käymään siellä, ja hoitaja kertoi, että äitini on ollut yön yli Acutassa ensiavussa. Hoitajan mukaan äitini on lähtenyt Acutasta pois, ja joku on löytänyt hänet harhailemassa sairaalan lähellä ja auttanut äidin takaisin Acutaan, Anneli kertaa äitinsä liikkeitä.