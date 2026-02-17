Bangladeshin uusi pääministeri on Tarique Rahman.
Bangladeshin presidentti Mohammed Shahabuddin asetti maan tuoreen pääministerin Tarique Rahmanin virkaansa tiistaina. Aiemmin tiistaina Rahman ja uudet kansanedustajat vannoivat virkavalansa maan parlamentissa.
Kyseessä ovat maan ensimmäiset vaaleilla valitut edustajat sitten toissa vuoden veristen mielenosoitusten, joissa syrjäytettiin 15 vuotta pääministerinä toimineen Sheikh Hasinan itsevaltainen hallinto.
Vallan siirtyi Bangladeshin nationalistipuoluetta (BNP) luotsaavalle Rahmanille maan väliaikaiselta hallitukselta, joka johti maata 18 kuukauden ajan.
BNP otti viime viikon torstaina pidetyissä parlamenttivaaleissa murskavoiton. Se sai parlamenttiin 212 edustajaa, mikä on yli kaksi kolmasosaa paikoista. Äänestysaktiivisuus vaaleissa oli 59 prosenttia.