Kuinka usein jumppamatto pitäisi desinfioida? Moni tekee ratkaisevan virheen

Jumppamatto tulisi puhdistaa jokaisen käytön jälkeen – ja myös desinfioida usein.

Kuinka usein jumppamatto tulisi puhdistaa? Vastaus saattaa aiheuttaa piston sydänalassa – puhdistustoimia nimittäin tulisi suorittaa usein!

Mikrobiologiaan erikoistuneen Jason Tetron mukaan kaikenlaiset mikrobit kuuluvat ihmiselämään: niitä on kirjaimellisesti kaikkialla.

– Jos mikrobit olisivat näkyviä, näyttäisimme kaikki [Tenavat-sarjakuvan] Rapa-Ripalta, tiedepodcastin ja -kirjojen tekijä Tetro kommentoi CNN:lle.

Tetron mukaan joogamatto on pahimmassa tapauksessa kuin petrimalja: Se on pehmeää, huokoista materiaalia, jossa on usein uurteita. Kuolleet ihosolut, hiki ja muut eritteet jäävät mattoihin kiinni, ja ne voivatkin toimia bakteerien ja sienten elinalustana.

Matto tulisi puhdistaa aina käytön jälkeen

Tetron mukaan sekä oma tai kuntosalin matto tulisi puhdistaa käytön jälkeen. Maton voi yleensä pestä käsin miedolla pesuaineella; toisinaan sille sopii konepesukin. Desinfioida matto tulisi noin kymmenen käytön jälkeen.

Virologian professori Chuck Gerba käyttäisi maton puhdistamiseen desinfioivaa suihketta tai pyyhettä. Näitä on usein tarjolla myös kuntosaleilla. Koko matto tulisi suihkutella, minkä lisäksi aineen tulisi antaa vaikuttaa. Yleensä suositeltu vaikutusaika on minuutteja.

– Useimmat kuluttajat suihkuttavat maton ja pyyhkivät sen heti. Tuo aika ei ole tarpeeksi pitkä, jotta desinfiointiaine tappaisi mitään, Gerba sanoo.

Ainetta tulee myös käyttää tarpeeksi, jotta se tehoaa. Käyttöohje on pullon kyljessä, mutta kaikki eivät siihen perehdy.

Moni käyttää salilla omaa hikipyyhettä. Tetron mukaan se on hyvä idea, mutta myös tämä pyyhe tulee muistaa pestä usein – muuten se saattaa kuljettaa mikrobit kuntosalilta kotiin.

