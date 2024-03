Voiko syyhyn saada uimahallin tai kuntosalin pukukaapista?

Syyhy leviää tällä hetkellä räjähdysmäisesti Suomessa. THL:n tilastojen mukaan vuonna 2023 syyhytartuntoja diagnosoitiin yli 37 000, kun vielä vuosien 2018 ja 2019 aikana syyhytartuntoja on tilastoitu vain alle 4 000 .

"Ei se ihan harmitonkaan ole"

Vaikka syyhy on vaivana inha, hengenvaarallinen ihmiselle se ei ole. Kutina voi kuitenkin pitää hereillä öisin, ja mikäli ihottumia raapii niin, että iho rikkoutuu, se voi tulehtua.

– Varmasti se on elossa noin 1–3 vuorokautta. Kun annetaan siivousohjeita, viikko on sellainen, että voidaan luottaa siihen, että se on kuollut.