Kysely: Nuorten yrittäjyysasenteet ennätysmyönteisiä

Nuoret ovat nyt kiinnostuneempia yrittäjyydestä kuin koskaan aiemmin.

Yrittäjyys kiinnostaa nuoria nyt enemmän kuin koskaan, käy ilmi Nuorten yrittäjyys ja talous NYT:n kyselystä.

Kyselyn mukaan 51 prosenttia vastaajista ilmoitti voivansa toimia yrittäjänä, mikä on ennätyskorkea lukema.

68 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista arvioi, että yritystoiminta ja yrittäjyys ovat tärkeitä Suomelle. Vain kuusi prosenttia on tästä eri mieltä.

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT:n kyselyyn vastasi lähes 4 900 nuorta yläkoulusta ja toiselta asteelta tämän vuoden keväällä.