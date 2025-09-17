MTV Uutiset tapasi Vaasassa energia-alan kummisedän, jolla oli Suomelle tärkeä viesti.

Sture Udd ei kaipaa titteleitä, mutta häntä voisi kutsua energia- ja teknologia-alan kummisedäksi, joka yrittää tuoda yhteen luovia tyyppejä ja saada aikaan uusia keksintöjä. Hän perusti rahoillaan Vaasaan innovaatiokeskuksen, jonka tarkoitus on virittää lisää alan yrityksiä alueelle.

– Suomen talous ei ole kasvanut viiteentoista vuoteen. Ollaan mietitty miten voidaan puhaltaa yhteen hiileen, mutta yhdellä poikkeuksella muihin verrattuna, se ei saa olla muilta pois, Udd sanoo bisneksensä perustaksi.

– Emme saa olla kuin rosvokopla, hän lisää.

Ihan pikkubisneksestä ei ole kyse. Vaasaan 120 000 ihmisen asuinalueelle on syntynyt 1980-luvulta lähtien Pohjoismaiden suurin energiaklusteri, joka käsittää noin 180 yritystä ja lukuisia innovaatioita energia- ja teknologiateollisuuden saralla. Yrityksistä suurin lienee energiaratkaisuja ja moottoreita tuottava Wärtsilä.

– Ei pelkästään luomaan vaan myös myymään maailmalle itse teknologia-alan ratkaisuja – maailman parhaat moottorit, maailman parhaat tuotantoketjut, maailman parhaat invertterit.. niiden vienti on nyt noin luokkaa noin kuusi miljardia. Tällaisia parametrejä ei löydy muualta, Udd hehkuttaa.

Sture Udd on rakentanut energiamaailmansa Vaasan Pukinkulmaan, sieltä löytyy kokonainen kylä panimoineen, kauppoineen ja päiväkoteineen, tietenkin innovaatiokeskus ja laajat näyttelytilat parhaille teknologiakeksinnöille. Kaiken keskiössä on tieto ja sen luova hyödyntäminen.

Pohjanmaan puuhakas kummisetä Sture Udd.

Esimerkiksi Udd nostaa temppuja tekevän robotin.

– Noin 30 ihmistä on rakentanut maailman tehokkaimman tuotantolinjan, joka saa aikaiseksi kymmenen vuoden käyttöaikanaan noin miljardi euroa Suomelle, Udd ynnää.

Tavoitteena ei ole saada Suomeen lisää tohtoreita ja professoreita, vaan omalla erikoisalallaan loistavia insinöörejä, jotka tekevät "yksinkertaisia ratkaisuja, miten ollaan parempia kuin muut maailmassa".

Idea, tuotanto ja myynti samassa paikassa

Udd nostaa esimerkiksi Mirka-yrityksen, joka on kehittänyt Jepuan maaseudulla "maailman parhaan hiomateknologian".

– Kaiken aa ja oo on se, että koko luova prosessi keksinnöstä myyntiin ja tuotantoon sijaitsee samassa paikassa, tuotekehitys, tuottajat ja myyjät samassa paikassa, Udd toistelee.

Rannikkokaupunkina Vaasalla on vuosisatainen ymmärrys ja historia kansainvälisestä kaupasta. Kokemusta on myös Uddin perheellä.

– Mä tuun köyhästä kalastajaperheestä Raippaluodosta, mutta piru vie mun vanhemmat on käyneet USA:ssa silti, töissä, hakemassa rahaa. Ei tämä ole vain lottovoitto.

Udd muistuttaa, että luovuus pitää osata valjastaa, muuten se on hukkaan heitettyä rahaa.

– Pitää olla tieto, pragmaattinen osaaminen, kuka maksaa markkinoilla tosta jutusta.

"Kukaan ei osaa, kaikki saa rahaa"

Hukkaan heitetystä rahasta kirkkain esimerkki tulee Uddin mukaan vihreästä siirtymästä.

– Euroopan unioni on uhrannut 300 miljardia vihreään siirtymään. Kun tilintarkastukset kävi läpi, niin yksi prosentti on toteutunut. Ajatus hyvä, idea hyvä, kukaan ei osaa, kaikki saa rahaa, syö juo ja paskantaa, mutta ei vaan synny.

Lopputuloksia syntyy, kun onnistuu kasaamaan hyviä tyyppejä yhteen. Siinä instituutiot, rakenteet, yritykset ja etenkin puolueet ovat vain tiellä. Jotta Suomen talous kääntyy nousuun, on Uddin mukaan tehtävä valintoja – keskityttävä energiaan ja teknologiaan. Ne pyörittävät kaikkia yhteiskuntia lähivuosikymmeninä.

– Vaasan malli on vain yksi malli, mutta se voisi elättää koko Suomen seuraavat 50 vuotta samaan tapaan kuin paperiteollisuus aikanaan oli se iso juttu, mutta tulevaisuudessa seuraavat 40-50 vuotta on energia ja data.