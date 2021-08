Kuinka suuri uhka synteettiset virukset ovat? Suomalaisprofessori kommentoi tutkijoiden varoituksia pandemiasta: "Pitää varautua"

– Tämä ei ole sikäli mikään uusi asia ja synteettiseen biologiaan on varauduttu jo useiden vuosien ajan. Suomen kohdalla olemme varautuneet hyvin ja meillä on hyvä viranomaisyhteistyö. Terveydenhuollon viranomaiset eivät yksin varaudu pandemian uhkiin, vaan maat tekevät moninaista yhteistyötä, Nikkari avaa.

– Biologisten aseiden käyttö on kielletty kansainvälisin sopimuksin. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö uhkaan pitäisi varautua. Ja siihen ollaan varauduttu aivan samalla tavalla kuin kemiallisen aseen aiheuttamaan uhkaan, Nikkari kuitenkin toteaa

Synteettisistä viruksista on myös hyötyä

Kaksikäyttöinen tarkoittaa tuotetta, tietoa ja teknologiaa, joilla on sekä hyvä ja laillinen käyttötarkoitus että mahdollisuus vaarallisiin sovelluksiin pahantahtoisissa käsissä, kertoo THL nettisivuillaan.

– Esimerkiksi isorokkovirusta säilytetään vain kahdessa laboratoriossa maailmalla, toinen on Yhdysvalloissa ja toinen Venäjällä, Nikkari kertoo.

Koronavirustaudista on myös liikkunut epäilyjä, jossa Covid-19-virus olisi lähtöisin kiinalaisesta laboratoriosta Wuhanissa. Teoriaa on nostattanut kiinalaisten viranomaisten vastentahtoisuus päästää WHO:n tutkijoita tutkimaan asiaa. Nikkari kertoo oman näkemyksensä asiaan.

– Kyllä yleinen ymmärrys on se, että virus on peräisin luonnosta. Täysin kokonaan ei voida poissulkea mahdollisuutta, että virus olisi karannut laboratoriosta. Tässä tarvitaan avoimuutta, jota peräänkuuluttaa myös maailman terveysjärjestö WHO, Nikkari jatkaa.