Helsingin poliisin "korttihylly" alkaa täyttyä – tämänkin videon pahis määrättiin välittömästi ajokieltoon: "Tämä meno ei saa jatkua"

Artikkelin yläpuolella oleva video tallentui poliisiauton kameraan Helsingin Itäkeskuksessa torstaina puoli kymmeneltä aamupäivällä. Videolta on nähtävissä, että punainen valo on palanut useita sekunteja kuljettajan porhaltaessa risteykseen ja suojatien yli täysin valoista välittämättä. Poliisi on nostamassa välittömästi kytkintä lähteäkseen rikkurin perään, mutta antaa ensin tilaa suojatiellä olevalle jalankulkijalle. Video ei paljasta, oliko jalankulkija ehtinyt suojatielle katumaasturin ajaessa päin punaisia.