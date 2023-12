Kuinka nopeasti korot laskevat? Ekonomisteilta varoitus: "Inflaation hidastuminen voi olla tilapäistä"

Korkomarkkinoilla on tällä hetkellä selkeä näkemys: 12 kuukauden euriborin arvioidaan olevan vuoden päästä 2,2 prosenttia, vaikka Euroopan keskuspankki ei ole vielä aloittanut koronlaskuja. Suomalaispankeissa ennuste on maltillisempi.

Miksi markkinat näkevät korkojen laskevan nopeammin?

Suomalaisen asuntovelallisen kannalta on kiinnostavaa, miksi markkinat näkevät korkojen laskevan nopeammin, kuin mitä Euroopan keskuspankin päätösten ja lausuntojen perusteella voisi odottaa.

– Tämä perustuu siihen, että euroalueen taloudessa on mennyt aika heikosti jo pidempään, ja ongelma on ollut liian korkea inflaatio. Nyt viime mittauksissa inflaatio on tullut huomattavasti odotettua nopeammin alas. Ja sitten odotukset ovat markkinoilla sellaiset, että inflaatio voisi jo olla kohta alle kahdessa prosentissa. Jos EKP ei siinä vaiheessa ole aloittanut koronlaskuja, niin ollaankin jo myöhässä, sanoo pääanalyytikko Jan von Gerich Nordeasta.