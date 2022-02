OP: "Korkotilanne muuttunut dramaattisesti" – tätä korkojen ennakoitu nousu tarkoittaa asuntovelallisille

Myös Yhdysvaltain keskuspankki Fed on ennakoinut korkotasoihin korotuksia lähiaikoina.

– Korkotilanne on muuttunut dramaattisesti sitä myöten, kun huoli inflaation pysyvästä kiihtymisestä on noussut, sanoo OP:n toimitusjohtaja Timo Ritakallio.

"Oma talous kannattaa suojata"

– On kuitenkin mahdollista, että tulemme muutaman vuoden päästä näkemään hieman kalliimpaa korkoympäristöä.

Noin 30 prosenttia asuntolainoista korkosuojattu

Ritakallion mukaan noin 30 prosenttia kaikista OP:n asuntoluotoista on korkosuojattu.

Yleisin tapa korkosuojaukseen on Ritakallion mukaan korkokatto, mikä tarkoittaa lainan viitekorolle asetettua ylärajaa, jota suuremmaksi korot eivät nouse.

– Koko ajan kiinnostus asuntoluottojen korkosuojaamiseen on kasvanut.

Korko-odotusten noususta johtuen lainojen suojaaminen korkokatolla on nyt kalliimpaa kuin esimerkiksi puoli vuotta sitten.

Huoli inflaation noususta näkyy korko-odotuksissa

Korko-odotusten nousun taustalla on Ritakallion mukaan osittain myös se, että yhä useampi uskoo, että korkotaso ja inflaatio ovat pitkällä aikavälillä korkeampi.

Yhdysvalloissa inflaatio on kiihtynyt 7 prosenttiin, kun tavoite on 2 prosenttia.

– Eksakti ennustaminen on äärimmäisen vaikeaa, mutta näyttäisi, että trendi on selvästi kääntynyt ja korot ovat noususuunnassa. Toki varmasti tilanne heilahtelee, mutta selvästi alhaisimmat korot on käsitykseni mukaan tällä erää nähty.