Ekonomistilta karu huomio kuluttajien tilanteesta – luottamus omaan rahatilanteeseen heikointa yli 20 vuoteen

Joulun välipäivien kirkas talvisää kuvastaa hyvin Suomen talouden suuntaa. Kylmää on luvassa, mutta horisontissa näkyy myös valonpilkahdus. Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo, että yritysten luottamus on lähtenyt nousuun sen kaikilla päätoimialoilla.

– Pitää toki muistaa, että taso on hyvin alhainen. Nyt nähtiin joulukuussa nousua rakentamisen puolella, joka on kyntänyt tässä hankalasti ja tulee varmaan olemaankin hankalassa tilanteessa. Ja sitten nähtiin myös palveluissa. Sen sijaan kaupassa ja teollisuudessa ei suurta muutosta, mutta joka tapauksessa [suuri kuva on] hivenen ylöspäin, sanoo johtaja Sami Pakarinen Elinkeinoelämän Keskusliitosta.