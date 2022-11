Nämä kuusi piirrettä paljastavat salaliittoteorian – osa ihmisistä levittää valheita tarkoituksella

Salaliittoteoriassa henkilö uskoo, että vahvat voimat manipuloivat tiettyjä tapahtumia tai tilanteita salassa kulissien takana ja pahoin aikein. Mukana voi olla myös uskomus yliluonnollisuudesta.

Suomalaisten suosikki salaliittoteorioista on uskomus siitä, että Lee Harvey Oswald ei toiminut yksin John F. Kennedyn salamurhassa. Helsingin yliopiston tutkijatohtori Niko Pyrhönen kertoo, että tämä on hyvä esimerkki melko harmittomasta salaliittoteoriasta.

– Aika moni jakaa sen ajatuksen. Siitä ei ole kovin vahvaa todistusaineistoa suuntaan eikä toiseen, ja pidän sitä itsekin varsin mahdollisena, Pyrhönen kertoo.

Länsimaisen äärioikeiston suosikkeihin taas lukeutuu niin sanottu the great replacement -teoria, eli vapaasti suomennettuna väestönvaihtoteoria. Tämän salaliittoteorian mukaan länsimaalainen väestö pyritään tietoisella prosessilla vaihtamaan esimerkiksi Lähi-idästä tuleviin maahanmuuttajiin ja pyritään tietoisesti hävittämään kansoja.

Syvässä päässä

Toiset suhtautuvat salaliittoteorioihin samantapaisella uskolla kuin vaikkapa horoskooppeihin, mutta joukossa on myös tosiuskovia, joille salaliittoteoria on yhtä kuin totuus. Jotkut levittävät salaliittoteorioita tahallisesti ja tiedostaen, että kyseessä on vale.

– Niillä ihmisillä, jotka toimivat ruohonjuuritasolla ja niillä joilla on selkeät kannustimet levittää salaliittoteoriaa, on suuri ero. He, joilla on eniten seuraajia ja vaikutusvaltaa, tietävät monesti asian todellisen laidan, mutta haluavat korostaa tätä suurta valhetta ja ihan tarkoituksella levittävät tietoa, jonka tietävät valheeksi, Pyrhönen sanoo.

Pyrhönen uskoo, että salaliittoteorioita oli ennen määrällisesti nykyistä enemmän, mutta niiden levittäminen on nykyisin nopeampaa ja helpompaa. Salaliittoteorioista on myös helpompi räätälöidä houkuttelevampia, kun erilaiset toimijat voivat vertailla keskenään, mikä missäkin salaliittoteoriassa toimii parhaiten.

Lyömäase ja virallinen totuus

Toisinaan salaliittoteorioiden takana on valtio. Salaliittoteorian levitys onnistuu parhaiten, kun valtio on autoritäärinen kuten Kiina tai Venäjä. Tällöin julkisessa keskustelussa on vähemmän ääniä ja keskustelun suuntaa on helpompi ohjata.

– Demokraattisten valtioiden on helpompi käyttää salaliittoteorian leimaa vasta-ajattelun haastamiseen tai halveeraamiseen. Esimerkiksi Irakin sodan yhteydessä Yhdysvaltojen johto sanoi, että "emme saa antaa tällaisten salaliittoajatusten levitä", kertoo Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Toni Saarinen.

Mitä yhteistä salaliittoteorioilla on?

Koronaviruspandemia polkaisi liikkeelle suuret määrät salaliittoteorioita pandemiasta ja rokotteista. Ilmiöstä huolestuneena Euroopan komissio laati infografiikoita, joiden avulla ihmisten olisi helpompi tunnistaa salaliittoteoria sellaiseen törmätessään.

Euroopan komissio listaa salaliittoteorioiden kuusi yhteistä piirrettä.

1. Väitetty salainen juoni.

2. Salaliiton takana oleva ryhmä.

3. "Todisteet", jotka näyttävät tukevan salaliittoteoriaa.

4. Virheellinen väite, jonka mukaan mikään ei tapahdu sattumalta ja että yhteensattumia ei ole olemassa; mikään ei ole sitä miltä vaikuttaa ja kaikki on yhteydessä keskenään.

5. Mustavalkoinen maailmankatsomus.

6. Tietyistä henkilöistä tai ryhmistä tehdään syntipukkeja.