Kuinka helposti sairastut norovirukseen? Riskiin voi vaikuttaa seikka, jolle et mahda mitään

Norovirus saattaa tarttua herkemmin O-veriryhmän omaaviin ihmisiin. Viruksen välttelyssä voisi auttaa hyvän hygienian lisäksi geenimutaatio.

Norovirus. Pelkkä sana voi aiheuttaa kuvotuksen tunnetta. Inha tauti vaanii myös suomalaisia, mutta tiesitkö, että veriryhmä voi vaikuttaa sen tarttumiseen?

Jotkin noroviruskannat tarttuvat helpommin O-veriryhmän omaaviin, kertoo Women's Health.

– On jo pitkään tiedetty, että veriryhmällä on roolinsa henkilön alttiudessa sairastua norovirukseen, kuvaa infektiotauteihin erikoistunut vanhempi tutkija Amesh Adalja.

O-veriryhmäläisillä on noro-otollisia reseptoreja

O-veriryhmän omaavilla on suolistossaan reseptoreja, jotka altistavat tietyntyylisen noron tarttumista. Yhteydestä uutisoitiin jo vuonna 2002 The Journal of Infectious Diseases -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Noroviruskanta kuitenkin vaikuttaa riskiin, ja alttius saattaa muuttua viruksen muuntautuessa. Koska virus on hanakka löytämään isäntiä, eivät muutkaan veriryhmät suojaa siltä.

Viruses-lehden vuoden 2019 tutkimus totesi, että B-veriryhmä saattaisi alentaa noron saamisen todennäköisyyttä, mutta Infection, Genetics, and Evolution -lehden vuoden 2020 analyysi ei löytänyt mistään veriryhmästä niin sanottua etulyöntiasemaa.

Geenimutaatio voisi suojata

Tietyn, FUT2-nimisen geenin mutaatio voi auttaa suojaamaan norotartunnalta. Mutaatio voi olla myös O-veriryhmän omaavalla. Immuuniksi mutaatiokaan ei tosin tee.

Norovirus on ominaisuuksiltaan tehokas: se elää pinnoilla pitkään, ja voi tarttua ihmisestä toiseen esimerkiksi pöytäpinnan, ovenkahvan, pöydän tai rappusten kaiteen kautta. Noron siivoaminen pois vaatii myös järeät aseet. Hoitokeinoakaan ei ole – jos noro iskee, kohtalona on vain kärsiä.

Norovirusrokotetta on tosin jo alettu testata ensimmäistä kertaa.

