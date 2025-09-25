Erityisen huolestuttavaa on, että niin sanottujen some-influenssereiden alkoholimainonta sallitaan, sanoo kristillisdemokraattien Mika Poutala.

Alkoholin kotiinkuljetusta koskeva lakiesitys eteni tänään erimielisenä eduskuntaan. Kristillisdemokraattien liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala esitti esityksen hylkäämistä valtioneuvoston istunnossa. Hän jätti kokouksessa ainoana pöytäkirjaan eriävän mielipiteen.

Esitys mahdollistaisi alkoholin kotiinkuljetuksen asiakkaille ja selkeyttäisi väkevien juomien etämyyntiä muista EU-maista.

Kristillisdemokraatit toivoo, että esitystä korjataan eduskunnan valiokuntakäsittelyssä sekä alkoholin markkinoinnin että etämyynnin prosenttirajojen osalta. Puolueen mielestä kahdeksan prosentin raja on asetettava myös ulkomaisille etämyyntiyrityksille.

Poutala pitää erityisen huolestuttavana myös sitä, että lausuntokierroksen jälkeen esitystä on muutettu siten, että sallitaan sosiaalisen median vaikuttajien alkoholimainonta.

– Herää kysymys, onko esityksen myötä tarkoitus kohdentaa alkoholimainontaa nimenomaan nuorten kohderyhmään. Hallitusohjelmassa linjataan ennaltaehkäisevän lasten ja nuorten päihdetyön vahvistamisesta. Esitys on täysin ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa, Poutala sanoo tiedotteessa.

Nykyisinkin vaikuttajamarkkinointi on sallittua.

Poutala sanoi toimittajille eduskunnassa luottavansa siihen, että mainostamiseen tulee vielä eduskunnassa muutos.

– Mutta en usko, että prosenttirajaa enää muutetaan.

Poutala: Ei hallitusohjelman mukainen

Kristillisdemokraatteja huolestuttaa Alkon monopolin turvaaminen, johon hallitusohjelmassa on sitouduttu. Poutalan mukaan esitys ei ole enää sen osalta hallitusohjelman kirjausten mukainen. Hallitusohjelman mukaan hallitus ei muuta Alkon kansanterveydellistä tehtävää ja asemaa.

– Nyt asetetaan erilaiseen asemaan ulkolaiset toimijat ja suomalaiset toimijat, ja tässä tavallaan Alkon myynti tulee todennäköisesti laskemaan, Poutala sanoi toimittajille eduskunnassa.

Hän kuitenkin sanoi, ettei asia tällä hetkellä ole puolueen eduskuntaryhmälle hallituskysymys.

Viime hetken neuvotteluilla saatiin Poutalan mukaan esitykseen muutamia muutoksia, mutta hän ei avannut mitä ne ovat.

Kristillisdemokraatit halusivat neuvotella esityksestä vielä tänäänkin. Maanantaina Poutala pysäytti esityksen käsittelyn.

Räsänen jatkaa vastustusta valiokunnassa

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen aikoo odotetusti vastustaa hallituksen esitystä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

– Ilman muuta aion, ilman muuta. Tässä on niin monta ongelmakohtaa, Räsänen sanoi toimittajille eduskunnassa.

Räsänen sanoi tekevänsä parhaansa, että esimerkiksi kirjaus sosiaalisen median vaikuttajamarkkinoinnista muutettaisiin. Hän myös toisti KD:n huolen suomalaisten, muiden kuin Alkon, ja ulkomaisten kauppojen eriarvoisesta asemasta.

– Tämä kannustaa esimerkiksi siihen, että siirretään toimintoja Viroon. Ryhdytään käymään alkoholikauppaa ulkomailta käsin, josta voidaan toimittaa vaikka miten väkeviä viinoja ihmisten koteihin.

Myös Räsänen oli sitä mieltä, että hallituksen esitys on hallitusohjelman vastainen, sillä se romuttaa Alkon aseman kansanterveydellisenä toimijana ja heikentää monopolin oikeutusta.

Räsänen ei kuitenkaan ole sitä mieltä, että kristillisdemokraattien pitäisi tehdä asiasta hallituskysymystä eli uhata erolla hallituksesta.

Räsänen vastusti valiokunnassa myös edellistä kiisteltyä alkoholilain muutosta. Vastustus viivästytti prosessia, mutta lopulta eduskunta hyväksyi esityksen opposition riittävällä tuella.

Alkon lisäksi ruokakaupoista

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös aiemmin syyskuussa selkeytti etämyynnin oikeustilaa huomattavasti, todetaan valtioneuvoston tiedotteessa.

– Suomalaisilla olisi yksiselitteisesti oikeus ostaa etämyyntimenettelyn kautta alkoholia toisissa EU-maissa toimivilta yrityksiltä. Sama sääntely koskisi myös muista ETA-maista tapahtuvaa etämyyntiä.

Etämyyntiin tulisi myös kiristyksiä, sillä jatkossa alkoholijuomia saisi luovuttaa ostajalle tai muulle vastaanottajalle vain alkoholilain mukainen alkoholijuoman toimittaja. Nykyisin etämyynnin kautta tilattujen juomien toimituksia asiakkaille ei valvota.

Kotiinkuljetuksen sallimisen myötä alkoholia voisi tilata ja toimittaa asiakkaille Alkosta sekä muun muassa vähittäismyyntiluvallisista kaupoista, kioskeista, huoltoasemilta ja ravintoloista. Luvanvaraisesta vähittäismyynnistä voisi tilata muun muassa enintään 8-prosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia. Tätä vahvemmat juomat tilattaisiin Alkosta. Lisäksi toimitusluvan haltijat voisivat toimittaa rajat ylittävän etämyynnin kautta ostettuja alkoholijuomia.

Viranomaiset valvoisivat ikärajojen noudattamista muun muassa koeostojen avulla.

Orpo: Tunteita herättävä, mutta maalissa on

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) lähtee siitä, että hallituksen esitystä tuetaan ja se saa eduskunnassa enemmistön. Hän sanoo tulkitsevansa, että esitys on hallitusohjelman mukainen.

– Tästähän käytiin jo pitkät neuvottelut Säätytalolla silloin kaksi ja puoli vuotta sitten (hallitusneuvotteluissa). Hyvä että saatiin tämäkin asia maaliin. Tämä on ollut tunteita herättävä, mutta maalissa on, Orpo kommentoi toimittajille eduskunnassa.

Orpon mukaan on eduskuntaryhmien asia päättää, onko KD:llä vapaat kädet äänestää esitystä vastaan.