Alkoholin kotiinkuljettamista ja etämyyntiä koskeva lakiesitys on jälleen valtioneuvoston istunnon asialistalla torstaina. Maanantaina kristillisdemokraattien liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala pysäytti esityksen käsittelyn.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman kertoo STT:lle, että esityksestä neuvoteltiin yhä keskiviikkona iltapäivällä. Hän ei avannut neuvottelujen sisältöä.

Tällä kertaa esitys kuitenkin edennee eduskuntaan, sillä periaate on, että yksi ministeri voi pysäyttää saman lakiesityksen vain kerran.

Kristillisdemokraattien toinen ministeri, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah on torstaina työmatkalla Japanissa.

Esitetty lainsäädäntö mahdollistaisi alkoholin kotiinkuljetuksen ja sallisi väkevien juomien ostamisen etämyynnistä muista EU-maista. Hallitusohjelmassa on kirjaus, että etämyynnin epäselvä oikeustila Suomessa selvitetään.

Poutala sanoo STT:lle, ettei hän usko, että asiasta syntyy hallituskriisi.

– Eiköhän me eteenpäin päästä. En usko, että tämä tähän kaatuu, hän arvioi.

Muissa hallituspuolueissa on pidetty vaikeana neuvotella kristillisdemokraattien kanssa esityksestä, jota vastaan kristillisdemokraatit joka tapauksessa äänestävät eduskunnassa.

Verotuotot voivat vähetä

Kristillisdemokraatit ei halua, että ulkomaisille yrityksille sallittaisiin vahvojen alkoholijuomien etämyynti Suomeen, kun taas suomalaiset toimijat voisivat myydä vain enintään kahdeksanprosenttisia juomia. Kristillisdemokraattien mielestä kahdeksan prosentin raja on asetettava myös ulkomaisille etämyyntiyrityksille.

– Muutoin voi käydä niin, että suomalaiset myyjät siirtyvät myymään ulkomaille ja verotuotot vähenevät, Östman viestitti.

Östman uskoo, että Suomen lainsäädännön mukaiset prosenttirajat voisi hyvin perustella ja niihin voisi hakea komission tuen tai kannan notifikaatiolla.

– Kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden yhdenmukainen kohtelu olisi myös EU:lle tärkeän kilpailuneutraliteetin mukaista.

Östmanin mukaan asiantuntijat ovat kahta mieltä siitä, että Suomen mukainen prosenttiraja myös ulkomaisille toimijoille olisi EU-oikeuden vastainen. Esimerkiksi virkavalmistelun mukaan Alkon monopolia turvaavia ratkaisuja voidaan perustella hänen mukaansa kansanterveydellisin syin.

Etämyyntiin tulee kiristys

Esimerkiksi kokoomuksessa katsotaan, että etämyynnissä prosentin on oltava sen mukainen kuin se myyntimaassa on. Se, että kotimaiset ja ulkomaiset toimijat joutuvat eri asemaan johtuu siitä, että hallitus on hallitusohjelmassa sitoutunut ylläpitämään Alkon monopolia.

Korkein oikeus on todennut, että etämyynti on sallittua EU:n sisällä, eikä Suomi voi asettaa sille mitään prosenttirajoja, STT:lle kerrotaan hallituslähteistä.

Lisäksi esitykseen tulee kiristys etämyyntiin siten, että myös siihen tulee ikärajavalvonta. Nykyisin sitä ei ole, vaan ulkomailta tilatut alkoholijuomat voidaan jättää esimerkiksi rappukäytävään vastaanottajaa näkemättä.

Kotiinkuljetusta koskeva esitys oli jo eduskunnassa viime syksynä, mutta sen osalta EU edellytti, että ulkomailta tuleva etämyynti pitää selkeyttää, yksi lähde kertoo.

STT:lle kerrotaan, että tästä esityksestä on tehty notifikointi eli pyydetty EU:n kanta. Se voi tulla jo loppuviikosta ja oletusarvo on, että esitys on nyt EU:n edellytysten mukainen.

Edellinen läpi opposition tuella

Edellinen kiistelty alkoholilain muutos enintään kahdeksanprosenttisten, käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myymisestä ruokakaupoissa hyväksyttiin eduskunnassa viime vuonna kristillisdemokraattien vastustuksesta huolimatta. Oppositiosta löytyi hallituksen esitykselle riittävä tuki.

Odotettavissa on, että myös tällä kertaa kristillisdemokraattien Päivi Räsänen äänestää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa opposition rinnalla hallituksen esitystä vastaan, minkä vuoksi se täytyy kierrättää suuren valiokunnan kautta täysistuntoon äänestettäväksi.

Menettely on tarpeen, jos eduskunnan täysistunto ei ole yhtä mieltä asiasta mietinnön laatineen valiokunnan kanssa.