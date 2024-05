Vahvempien alkoholijuomien tulo kauppoihin jämähtämässä valiokuntaan: "Kaikki asiantuntijat vastustivat esitystä"

Lue aiemmat juttumme aiheesta:

Räsänen pohtii kantaansa

"Kaikki kuullut asiantuntijat vastustivat esitystä"

Osa asiantuntijoista vastustaa esitystä kansanterveydellisistä syistä, mutta muun muassa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on pitänyt sitä epäoikeudenmukaisena, koska alkoholin valmistustapa on rajoitettu. Hallituksen esityksen mukaan ruokakaupoissa myytävän alkoholin prosenttiraja nousisi nykyisestä 5,5 prosentista kahdeksaan prosenttiin vain käymisteitse valmistettujen alkoholien kohdalla.

Eräs hallituslähde sanoo STT:lle, että asiassa on tulkinnanvaraa ja on myös näkemyksiä, joiden mukaan ristiriita on merkitykseltään pieni. Hän muistuttaa, että Suomessa on ollut EU-jäsenyyden aikana voimassa lainsäädäntö, jossa on ollut valmistustaparajoite mukana. Hänen mukaansa tämä onkin paluu vanhaan, eikä mikään uusi innovaatio.