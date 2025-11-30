Satakunnan kylä koristeli kilometrin mittaisen jouluraitin.
Joulutunnelmaa syntyy maisemakuvaan niin jouluvaloin tai tunnelmallisin koristein. Moni koristelee esimerkiksi pihatien, mutta Satakunnassa pystytettiin "jouluraitti".
Kodiksamin kyläläiset muuttivat kilometrin pituisen kyläraittinsa jouluraitiksi. Sen varrelle oli laitettu muun muassa puusta tehtyjä lumiukkoja sekä muita jouluisia hahmoja.
Rauman kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Huuska kiitti erityisesti kylän aktiiveja: Raijaa, Ingaa, Pekkaa, Miikaa ja Juhania, jotka tekivät talkoilla kymmeniä tunteja työn eteen.
– Tuloksen näemme tänään, hän sanoi.
Katso miltä kylän jouluraitti näyttää yllä olevalta videolta.