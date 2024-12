Päivi rakensi asuintalonsa päätyyn kaksimetrisen joulureen, jota porot vetävät.

– Pinterest on se sovellus, joka minun pitäisi ehkä poistaa itseltäni, Päivi Turpeinen naurahtaa.

Kuvasovellus Pinterestissä näkee inspiroivia kuvia esimerkiksi muiden tekemistä käsitöistä. Sieltä Turpeinen sai idean suureen joulukoristeeseen: rekeen, jota porot vetävät.

– Minulla on aivan mahtavat harrastetilat vanhassa navetassa. Siellä on pelit ja vehkeet, ja inspiraatiot ja hulluimmatkin ideat lähtevät liikkeelle, Turpeinen sanoo.

– Olen rautakaupassa töissä myyjänä, siellä on lastulevyjä ja kaikkea saatavilla, ja koneita, joita itsekin myyn. Siitä lähtee se: haluaa itsekin ostaa uuden koneen ja miettiä, mitä sillä sitten voi tehdä.

150-senttisten porojen takana on 120 lamppua

Jo viime vuonna hän valmisti etupihalleen poron ja kuusia.

– Siinä oli niin rajoitettu tila, ikkuna tuli eteen. Mietin jo, täytyykö laittaa ikkuna umpeen, että pystyn teokseni toteuttamaan, Turpeinen naurahtaa.

Viimevuotiset porot.

Tämänvuotisella rakennelmalla on vielä enemmän kokoa: yksi poro on noin 150 senttiä pitkä ja 120 senttiä korkea. Rekikin on yli kaksimetrinen, ja taivaalla mollottaa myös suuri kuu.

– Kyllä asetelmalle tulee mittaa koko talonpäädyn leveys, Turpeinen sanoo.

Kuvaelma on OSB-levyä. Oriented Strand Board on lastulevyä, joka on valmistettu ristiin liimatuista puulastuista.

– Olen hahmot kuviosahalla tehnyt, ja on mielenkiintoista, että sillä pystyn tekemään paremmin ja näyttävämmin kuin piirtämällä.

Levyhahmojen taakse on nidottu perinteisiä kaupasta saatavia led-jouluvaloja.

– Yhteensä yhdessä porossa on joku 120 lamppua. Nitojalla kiinni ja tarpeeksi kauaksi seinästä eli välikapula levyn taakse. Silloin valot näkyvät paremmin, Turpeinen sanoo.

OSB-levyä on helppo työstää, ja se kestää kosteutta. Levyt on myös maalattu kosteudenkestävyyden lisäämiseksi.

– Reki on musta. Poroissa olen yrittänyt tavoitella oikeaa harmautta ja vaaleutta selkään, ja kuu on ihan valkoinen. Päivänvalossa teos on siis ihan toisen näköinen.

Mutta missä on Joulupukki?

Reki poroineen näkyy läheiselle kylätielle asti. Palaute on ollut todella positiivista.

– Olen yllättynyt, miten somessakin on hirveästi kommentoitu, ja iloisin mielin. En olisi uskonut, että tällainen suosio tulee, Turpeinen sanoo.

Päivin reki ja porot näkyvät upeasti hämärässä.

Yksi asia teoksessa tosin on ihmetyttänyt. Reki nimittäin ammottaa tyhjänä.

– Joku kyseli, missä pukki on. Mutta pukki on pudonnut reestä, Turpeinen heittää.

– Sen takia en tehnyt joulupukkia, että pystyn tammikuussa pitämään teosta vielä seinällä, ettei se ole liian jouluinen eikä sitä tarvitse heti loppiaisena sammuttaa. Se saa olla vähän pidemmälle, kun on näin pimeää.

Vaikka työ on massiivinen, sen työstäminen ja liikutteleminen oli yllättävänkin helppoa. Turpeinen kehottaisikin kaikkia testaamaan kädentaitojaan jouluaskarteluissa.

– Kehotan kaikkia tekemään ja kokeilemaan. Kyllä siihen pystyy. Luottaa omiin taitoihinsa, ei minullakaan ole mitään ammattitaitoa puun työstöön!

