400 metrin aituri Kristiina Halonen tuli Tokioon suoraan Kiinasta, jossa hän kävi voittamassa Continental tason-kilpailun Pekingissä. Ennen voitokasta kilpailua hän kohtasi järkytyksen.

– Ne oli ne reikävessat. Juuri ennen call roomia, kun käy vessassa, jalat on makarooia ja pitäisi päästä yhtäkkiä slaavikyykkyyn. Oli aikamoinen kokemus. Urheilu kyllä antaa hienoja kokemuksia, mutta tämän olisin voinut jättää välistä, Halonen naureskelee.

Halonen kehuu Kiinaa, mutta jäi sieltä mieleen toinenkin epäkohta.

– Siellä lähes jokainen ihminen yski ja aivasteli. Kokit tekivät ruokaa ilman että peittivät suutaan. Se oli vähän erikoista, Halonen sanoo.

Japani on Halosen mukaan täysin toista maata.

– Kiinan kisassa kaikki toimi, mutta täällä Japanissa kaikki toimii ihan eri tavalla ja siihen voi myös luottaa.

Halosen osallistuminen Pekingin kisaan oli yllätys, ja hän myös kertoo, että moni on pitänyt kisaamista vain puolitoista viikkoa ennen kauden päästarttia tyhmänä, sillä Halonen on joutunut matkustelemaan paljon ja myös kilpailemaan aikaerorasituksen kanssa.

– Minulla toimii tuollainen tiukka kisa noin puolitoista viikkoa ennen pääkisaa. Ajattelin, että miksi ei. Toki siinä oli isot riskit, mutta minä tykkään riskeistä, Halonen sanailee.

– Ei minulla ollut periaatteessa mitään menetettävää ja pystyin siinä kisassa onnistumaan. Voitto oli iso juttu.

Palautuminen sujunut hyvin

Halonen juoksi kisan voittoon kauden toisiksi parhaalla ajallaan 55,46. Sen jälkeen on pitänyt matkustaa Pekingistä Japaniin ja yrittää palautua mahdollisimman hyvin 400 metrin aitojen alkueriin, jotka ovat Tokiossa vuorossa maanantaina.

– Palautuminen on mennyt hyvin. Muita haasteita on ollut terveyden kanssa, mutta olen ollut hyvin yllättynyt muuten palautumisen suhteen, Halonen kertoo.