Tällainen on Janne Katajan mysteeripuoliso – "Krista on hauska ja viehättävä"

Julkaistu 45 minuuttia sitten
Janne Kataja avaa harvinaisella tavalla yksityistä parisuhdettaan ja perhe-elämäänsä MTV Uutisten haastattelussa.

Kahdeksankuisen Alvarin isä Janne Kataja kertoi perheensä kesästä MTV:n syyskauden lehdistötilaisuudessa. 

Masked Singer Suomi -ohjelmassa jälleen tuomarin roolissa nähtävä Kataja kertoo, että perhe-elämä ja parisuhde voi hyvin. 

Kataja ei ole aiemmin kommentoinut suhdestatustaan nuorimman lapsensa äitiin.

Nyt Kataja innostuu kehumaan kumppaniaan enemmänkin.

– Krista on hauska ja viehättävä, mukava ja älykäs... Hän punastuu, kun hän katsoo tätä, joten lopetan tämän nyt kesken, Kataja heittää.

Kovin paljoa Kataja ei puolisostaan paljasta, vaikka tämä näkyykin usein Katajan sosiaalisen median tileillä tavalla tai toisella.

Vapulla (Pimiällä) kun on se mysteerimies, niin minulla on mysteerinainen, Kataja nauraa.

– Mutta Vapun mieheen verrattuna Krista on paljon puheliaampi. Mysteerimieshän ei puhu lainkaan, niin Krista kyllä puhuu.

Kataja kertoo kesän olleen työntäyteinen, sillä Kataja nähdään syksyllä myös The Floor Suomi- sekä Kuokkavieras Kataja -ohjelmien isäntänä.

Katso  yllä olevalta videolta, miten Kataja kuvailee puolisoaan.

Masked Singer Suomi jatkuu MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla lauantaina 6. syyskuuta. 

