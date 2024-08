Oliver Helander myhäili salaperäisenä

Helanderin kausi on alkukesän Rooman EM-pronssin jälkeen vaikeaa. Selkä on oireillut eivätkä heitot ole kantaneet. Valmistavassa kisassa Joensuussa parhaaksi jäi reilun 76 metrin heitto.

Raaseporilainen sanoi silti olleensa luottavainen omasta kunnostaan. Selkä on saatu Pariisissa hierottua kohtalaiseen heittokuntoon.

– Semmoinen aika perus ok-heitto, ihan ok vauhti. Tuki otti vähän vastaan ja heitto lähti eteenpäin, niin se nyt riittää tuommoiseen tulokseen.

– Ei minulla ole oikeastaan mitään paineita. Minulla on omat tavoitteeni. Tämä oli nyt eka tavoite. Tuntui sen verran hyvältä, että jos on samanlainen fiilis torstaina, niin kyllä minä uskon, että on ihan mahdollista tavoitella mitaleita, Helander ennakoi.