Jessie Diggins hiihti ylivoimaiseen voittoon Tour de Skin 20 kilometrin perinteisen hiihtotavan takaa-ajokilpailussa.

Diggins pääsi lähtemään ladulle peräti minuutin ennen Ruotsin Moa Ilaria. Kukaan ei pystynyt vastaamaan kisan aikana jenkkitähden vauhtiin, joten Diggins lasketteli voittoon lopulta minuutin ja 35,2 sekunnin erolla Ilariin. Teresa Stadlober oli kolmas (+1.35,5).

Suomalaisista paras oli Jasmi Joensuu, joka ylsi neljänneksi (+1.54,3). Joensuu pesi loppukiritaistelussa Heidi Wengin, Johanna Matintalon, Kerttu Niskasen ja Ebba Anderssonin.

Matintalo oli kuudes (+1.55,5) ja Niskanen seitsemäs (+1.56,3).

Muiden suomalaisten osalta kisa oli vaisu. Vilma Nissinen oli 22:s (+3.34,6), Vilma Ryytty 27:s (+4.08,0) ja Krista Pärmäkoski vasta 46:s (+6.55,8)