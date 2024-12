Krista Pärmäkoski kapsahti Therese Johaugista: "Oma surma"

Kerttu Niskanen on piristynyt heikosta alkukaudestaan huippuvireeseen. Niskanen yllätti lauantaina Tour de Skin sprintin yhdeksännellä sijallaan ja vahvisti sunnuntaina Toblachissa hiihtokuntonsa yhteislähtökilpailun kakkossijalla.

Niskanen jäi perinteisen hiihtotavan 15 kilometrillä vain 0,5 sekuntia Yhdysvaltain Jessie Digginsistä. Norjan Astrid Öyre Slind ja Heidi Weng punnersivat maaliin vain sekunnin kymmenysten päässä kärkikaksikosta. Norjan Silje Theodorsen, Therese Johaug ja Ruotsin Ebba Andersson jäivät kirissä hieman selvemmin Digginsistä.

– Ihan hyvin meni. Olen totta kai tyytyväinen, Niskanen ilmoitti kilpailun jälkeen.

Diggins johtaa Tourin kokonaiskilpailua 38 sekunnin erolla Niskaseen. Slind, Weng, Theodorsen, Johaug ja Andersson ovat seuraavina reilun minuutin päässä kärjestä.

– Kaksi kisaa vasta takana. En vielä mieti kokonaiskilpailua. Tilanteen alkaa nähdä ehkä neljän kilpailun jälkeen, Niskanen väisti spekulaatiot koko Tourin mahdollisuuksistaan.

Mukavasti onnistumisia

Suomalaisten tilanne on mukava, kun Jasmi Joensuu on sprintin kakkostilan ansiosta kokonaiskilpailussa kahdeksantena, Krista Pärmäkoski 12:s ja Johanna Matintalo 15:s puolentoista–kahden minuutin päässä Digginsistä. Jasmin Kähärä on jäänyt kärjestä pahemmin, sillä hän jatkaa kilpasarjaa sijalta 25 ja 2.40 kärjestä jääneenä.

Naisten joukkue sai kehuja päävalmentaja Teemu Pasaselta.

– Taso on noussut. On tullut jo kaksi podiumia, "Kepa" (Niskanen) on kokonaiskilpailussa toisena ja neljä muuta naista on 15 parhaan joukossa, Pasanen kiitteli naisten joukkuesuoritusta.

Pärmäkoski oli yhteislähdössä kymmenes, Matintalo 11:s, Joensuu 16:s ja Kähärä 30:s.

Pärmäkoski lähti yhteislähtöön korkein odotuksin, muttei pettynyt kymppisijaansa.

– Tuli kova kisa. Yritin lähteä Johaugin iskuun, mutta siitä tuli oma surma. Ihan ok kuitenkin, puolimatkassa Matintalon seuraan hiipunut Pärmäkoski kertoi.

Matintalo iloitsi eniten siitä, että kunto tuntuu olevan selkeästi nousussa.

– Ihan ok, Matintalo sanoi tuloksestaan.

– Ensimmäinen kierros oli stressaava, kun naiset puikkelehtivat laduilla sinne tänne. Tämä reitti ei kuulu yhteislähdöissä suosikkeihini, kun radassa on jatkuvasti kurveja joka suuntaan.