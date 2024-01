Kerttu Niskasesta makoisa arvio – Jari Isometsä parahti kärjestä: "Minkä takia?"

"Paljon lähempänä kärkeä kuin ajattelin"

– Kerttu on Tourin kokonaiskisassa erinomaisissa asemissa. Hän on paljon lähempänä kärkeä kuin ajattelin, että hän olisi ollut, kun tähän päivään lähdettiin.

Erot sijoilla 2–9 ovat todella pienet: Saksan Victoria Carl sijoittui toiseksi 46,5 sekuntia Digginsistä ja Ruotsin Emma Ribom on yhdeksäntenä vain yhdeksän sekunnin päässä Carlista.

– Kristan kunto on selkeästi löytymässä ja se on paljon parempi kuin se on ollut alkuvuodesta, mutta ei se vieläkään ole niin sanotusti vanhaa Kristaa. Hän nitkahti loppuun melkoisesti, letkastaan tuollaiset puoli minuuttia viimeisille neljälle–kolmelle kilometrille.