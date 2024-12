Jari Isometsä näpäyttää Kerttu Niskasta – "Se on pitänyt tietää jo kaksi vuotta sitten"

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä kummastelee, miksi Kerttu Niskanen seurasi lopussa Astrid Öyre Slindiä Jessie Digginsin sijaan. Tour de Skin 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtökilpailun Toblachissa voittanut Diggins pääsi yllättämään Niskasen ohituksellaan ja paineli voittoon ennen suomalaista.

Kilpailun kärkisijat ratkesivat aivan lopussa useamman naisen kirikamppailussa. Yhdysvaltain Jessie Diggins iski loppuun vahvimmin ja voitti, mutta Suomen Kerttu Niskanen onnistui väkevällä maalisuoran lyönnillään peittoamaan Norjan Astrid Öyre Slindin ja Heidi Wengin ja naaraamaan kakkossijan sekunnin kymmenysten erolla.

Niskanen sanoi Viaplaylle, että häntä jäi aavistuksen harmittamaan.

– Minulla oli vielä paukkuja, mutta viimeiseen nousuun luin tilannetta niin, että Slind on kovin haastamaan loppuun. Otin hänen peesinsä vikaan nousuun, ja yllätykseksi Diggins tuli oikealta ohi. Tuntui, että minulla jäi sutimaan Slindin peesiin paikalleen. Olisin halunnut avata maalisuoralla toisena, että olisin voinut taistella voitosta, mutta hyvä, että pystyin vielä Slindin ohittamaan lopussa, Niskanen kertoi.

Jari Isometsä oudoksuu Niskasen puheita.

– Kerttu sanoi, että tuntui, että olisi voimia, mutta tuollaisessa kisassa, kun tullaan kilometri alamäkeä ennen stadionia, kaikilla tuntuu, että olisi voimia. Voi myös sanoa, että jos on yhtään katsonut hiihtokilpailuja tai ollut itse mukana, kumpaa kannattaa seurata loppukirissä, Digginsiä vai Slindiä, Isometsä kommentoi.

– Slind on Vasaloppetin voittaja 90 kilometriltä. Hiihtäjä, joka on sprintin aika-ajoissa lähes poikkeuksetta perällä. Astrid Öyre Slind on se, jota ei missään tapauksessa pitäisi seurata.

– Jos tullaan loppukirikamppailuun, oli kilpailu ja mikä tyyli tahansa ja siellä on Jessie Diggins mukana, häntä pitää seurata eikä ketään muuta. Se on pitänyt tietää jo kaksi vuotta sitten mutta nyt sitten viimeistään. Nyt voi sanoa, että oli ihan oma moka.

Isometsä kuitenkin lisää, ettei väsyneenä ajatuskaan aina toimi täysin.

– Se kuuluu noihin loppukiriratkaisuihin. Olen monta kertaa sanonut, että (miehissä Johannes Hösflot) Kläbo harvoin tekee virheitä ja siksi hän yleensä voittaakin näitä kisoja.

Siihen ei saada vastausta, olisiko puolella sekunnilla Digginsille taipunut Niskanen pystynyt päihittämään yhdysvaltalaistähteä, jos olisi ymmärtänyt seurata tätä Slindin sijaan.

– Siinä oli kuitenkin aika selkeä ero Digginsiin. Tämä on jossittelua, joka kuuluu urheiluun. On ihan hyvä, että urheilija pohtii näitä. Nyt sitten ottaa opikseen, ettei ensi kerralla seuraa Slindiä.

"Mielettömän hyvä suksi"

Isometsä paketoi muutoin, että lopun todella terävästi iskeneen Niskasen hiihto näytti varsin hyvältä ja sitä oli myös lopputulos.

– Tietysti tuo Toblachin latu on aika helppo ja keli oli liukas, niin ei ollut odotettavissakaan, että kukaan irti pääsisi. On alussa kilometrin helppo pätkä ja vielä kilometrin alamäki ennen stadionia. Saa peesissä ollessa pari kilometriä källäillä ja sitten on kaksi nousua. Toblachin latu yhteislähtöperinteiseen on minusta todella huono.

Peesihyötyjen suuruudesta kielii Isometsän mielestä sekin, että Diggins voitti perinteisen kilpailun.

– Välineissä näki myös vähän eroa. Kertulla oli mielettömän hyvä suksi, pito ja luisto oli ihan parhaasta päästä.

– Ebba Anderssonilla (seitsemänneksi sijoittuneella ruotsalaisella) kun ei luista sukset, niin eivät luista. On mielenkiintoista, että onnistuu tuollaisella kelillä mokaamaan. Linn Svahnilla (kisan yhdeksikkö) taas luisti suksi, eli se oli varmaan Anderssonin oma suksivalinta. Nekin ratkaisevat tällaisessa kisassa aika paljon. Jos on huono luisto, tietää jo kaksi–kolme kilometriä ennen maalia, että ei ole mitään tekemistä tässä kisassa.

Pärmäkosken vaisuus yllätti

Voittaja Jessie Diggins halasi Krista Pärmäkoskea maalissa.

Isometsä piti pienenä yllätyksenä, että kisan toiseksi paras suomalainen, kymmenenneksi sijoittunut Krista Pärmäkoski jäi niin paljon kärjestä, 44,4 sekuntia.

– Oli kuitenkin kisa, jossa oli kohtuullisen helppo maasto, liukas keli ja varsinkin valtava peesihyöty. Tuon sorttisessa kisassa 44 sekuntia on paljon.

Rukan vaisun maailmancup-avauksen jälkeen Pärmäkosken meno oli jo kohentunut ja Davosissa ennen Touria hän ylsi 20 kilometrin perinteisen kisassa neljänneksi.

– Tuli sellainen ajatus, että nyt hän on nousukunnossa. Toblachissa Krista on vieläpä ollut monta kertaa palkintopallilla ja rata sopii hänelle erinomaisesti. Odotukset olivat aika korkealla; odotin Kristalta ihan vastaavaa suoritusta kuin Kertulta.

– Mutta täytyy taas muistaa, että uusi päivä kaiken muuttaa voi.

"Tilanne ihan ok"

Miehet kilpailevat tänään vielä omassa 15 kilometrin kisassaan, mutta sen jälkeen seuraavat Tourin kisat sivakoidaan tiistaina 20 kilometrin väliaikalähtöinä.

Niskanen on hyvissä asemissa toisena, 38 sekuntia Tourin ensimmäiset kaksi etappia voittanutta Digginsiä perässä. Seuraavilla sijoilla oleviin Slindiin ja Wengiin Niskasella on 31 sekuntia hyvää.

– Tietysti seuraava kisa vapaan kaksikymppiä, mutta Kerttuhan on niin hyvässä kunnossa, että hän pystyy hiihtämään senkin. Tai se on 10 kilometriä, koska siinä hiihdetään 10 kilometriä loivaan ylämäkeen ja 10 kilometriä loivaan alamäkeen. Se saattaa jonkin verran tilannetta muuttaa.

– Diggins on tietysti pelottava vastustaja. Hän johtaa tällä hetkellä, ja olisi aika erikoista, jos Kerttu voittaisi Digginsin seuraavassa kisassa. Ero on todennäköisesti sitten vähän isompi.

– Tässä on kuitenkin paljon perinteisen kisaa jäljellä. Tilanne on ihan ok kyllä.

Tourilla on jäljellä viisi etappia. Kaksi niistä käydään täysin vapaalla, kaksi täysin perinteisellä ja yksi on yhdistelmäkisa.

Tour de Skin naisten kokonaistilanne 2/7 etapin jälkeen: