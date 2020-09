Krista Kiurun mukaan sote-uudistuksen "hyvin vaativa" aikataulu pitää tiukasta palautteesta huolimatta

– Aikataulu on hyvin vaativa, koska poliittiselle päätöksenteolle on niukasti aikaa. Näin isossa uudistuksessa on asioita, joita halutaan harkita tarkkaan eri poliittisissa ryhmissä. Tältä osin aikataulu haastaa myös kaikki eduskuntaryhmät, Kiuru sanoi STT:lle.

Sote-uudistuksen tähtäimenä on tälläkin kaudella siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu kunnilta ja kuntayhtymiltä vahvemmille alueille. Suomeen perustettaisiin 21 itsehallinnollista sote-maakuntaa, jotka vastaisivat ainakin ensi alkuun vain sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä. Lisäksi vastuullisena on Helsingin kaupunki.

Yksityiset tuottajat pettyneitä

Edellytyksenä on myös, että maakunnalla on riittävästi omaa tuotantoa, eikä se siis saa antaa yksityisten tuotettavaksi koko perusterveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa tai kokonaisia lääketieteen erikoisaloja.

– Perustuslakivaliokunta on vaatinut riittävää omaa palvelutuotantoa. Me olemme ottaneet kantaa ainoastaan siihen, miten tämä on sovitettavissa siihen, jos jollakin paikkakunnalla esimerkiksi kaikki perustason tai erityistason palvelut tai jopa molemmat on ulkoistettu, Kiuru sanoo.