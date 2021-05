Sote-lausunto valmistumassa tällä viikolla – maakuntavaalit ovat tulossa, mutta kuinka pian?

Se on tavoite, jotta maakuntavaalit voitaisiin järjestää tammikuussa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta korjaa lakitekstiä erityisesti perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta ja valmistelee mietinnön, joka menee täysistunnon hyväksyttyväksi.

Korjauksia on tulossa, mutta ei todennäköisesti sellaisia, joiden takia esitys pitäisi vielä kertaalleen palauttaa perustuslakivaliokunnan tarkastettavaksi. Alkuperäinen tavoite oli, että eduskunnan täysistunto ehtisi hyväksyä paketin viimeistään juhannuksen jälkeisellä viikolla.

Jos aika menee sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kovin tiukille, on myös väläytelty, että maakuntavaaleja voitaisiin siirtää kuukaudella tai parilla ja vastaavasti istuntokautta pidentää pitemmälle heinäkuuhun. Lain voimaantulon ja vaalien välillä täytyy olla kuusi kuukautta valmistautumisaikaa.

Sudenkuopat pyritty välttämään

Perustuslakivaliokunnan on täytynyt muodostaa kantansa muun muassa Uudenmaan erillisratkaisuun sekä Länsi-Pohjan kaltaisten jo tehtyjen laajojen ulkoistusten irtisanomisiin ja mitätöinteihin, joista perustuslakiasiantuntijoillakin on ollut erilaisia näkemyksiä.

Huolia on ennakkoon liittynyt myös rahoitukseen ja julkisen ja yksityisen palvelutuotannon kumppanuuteen. Hallitus on pyrkinyt välttämään viime kaudella kaatuneen sote-esityksen perustuslailliset sudenkuopat muun muassa kirjoittamalla lakiin, että hyvinvointialueilla on oltava riittävästi omaa tuotantoa, jotta ne voivat taata asukkailleen riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikissa tilanteissa.