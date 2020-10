Keskustan Saarikko piikitteli Krista Kiurun esittelemiä uusia hyvinvointialueita: "Alueet ovat keskustalle jatkossakin maakuntia"

Kiurun mukaan on todennäköistä, että hyvinvointialueiden tehtäviä lisätään. Nimi muuttuu maakunnaksi, kun esimerkiksi aluekehitystehtävät siirtyvät osaksi kokonaisuutta.

Hallituksen tavoitteena on, että tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueiden väliaikaishallinnon on määrä aloittaa jo ensi vuoden puolella.

Hallituksen tavoite on saada esitys eduskuntaan joulukuun alussa, jotta eduskunnalla olisi riittävästi aikaa käsitellä sitä.

Länsi-Pohjan toiminta ei voi jatkua ulkoistettuna 2025 jälkeen

Esitystä on muutettu siten, että mitätöinnin sijasta osa nykyisistä ulkoistamissopimuksista tulisi irtisanomisen alaiseksi. Mitätöityjen ja irtisanottujen sopimuksen soveltamisaikaa pidennettäisiin kolmeen vuoteen. Irtisanottujen sopimusten osalta mahdollistetaan myös voimassaolon pidennys, jos palveluiden saatavuus muuten vaarantuisi.

Päätöksen taustalla on perustuslakivaliokunnan edellytys, jonka mukaan hyvinvointialueilla on oltava riittävästi omaa palvelutuotantoa ja riittävästi henkilöstöä järjestämään kaikille alueille yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikissa tilanteissa eli esimerkiksi jos yritys menisi konkurssiin.

Yksityiseltä palveluntuottajalta voi hankkia palveluita

Uudistuksen tavoitteena on peruspalveluiden parantaminen ja palveluiden järkeistäminen siten, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lähellä toisiaan ja peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon välinen raja hälvenee.

Viime kaudella kaatuneesta sotesta uudistus eroaa siinä, että nyt julkinen toimija on vahvassa roolissa, mutta Kiuru painottaa, että yksityiseltä palveluntuottajalta voi edelleen hankkia palveluita, ellei hankkimista ole erikseen laissa kielletty.

– Palveluissa voidaan myös käyttää yksityiseltä palveluntuottajalta hankittua työvoimaa ja myös vuokratyövoimaa täydentävästi myös ympärivuorokautisessa päivystyksessä. Laajempi käyttö on sallittua tilapäisesti tai henkilöstön saatavuusongelmissa, Kiuru sanoi.

Keskusta puhuu yhä maakunnista

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan ratkaisu on myös keskustan tavoitteiden mukainen. Rahoituksen perustana on palveluiden tarve eli esimerkiksi ikärakenne ja alueen väestön työssäkäynti. Näin malli on Saarikon mukaan terveyseroja tasaava.Keskustalle hyvinvointialueet ovat Saarikon mukaan yhä maakuntia, koska kuten sanontakin hänen mukaansa kuuluu, "ei nimi miestä pahenna".