MTV Uutisten tiedot: Hallituksen uusi sote-esitys parantaa vain hieman maakuntien rahoitusta – eduskunnassa edessä kova vääntö

Uusi esitys on helpottamassa jonkin verran myös palveluiden hankkimista yrityksiltä ja järjestöiltä, mutta suuria ulkoistamisia ei sallita. Pääsääntönä on edelleen se, että julkinen sektori eli niin sanottu sote-maakunta on päävastuussa palveluista.

Kiuru: lausunnot on käsitelty

– Tässä on ollut kymmeniä virkamiehiä lukemassa lausuntoja. Me saimme todella paljon lausuntoja. Kaikki lausunnot on käsitelty ja niiden pohjalta on tehty muutokset, joita Marinin hallitus tekee sote-uudistuksen läpiviemiseksi, Kiuru kertoi lauantaina MTV Uutisille.