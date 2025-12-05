Varapuheenjohtaja Mia Laihon mukaan töitä tehdään valiokunnassa urakalla.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa työskentelyä vielä ainakin sunnuntaina, jotta kesken olevat esitykset saadaan valmiiksi ajoissa.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) kommentoi tilannetta toimittajille aamulla alkaneen kokouksen tauolla.

Hän sanoi, että valiokunta jatkaa kokoustamista vielä tänään eduskunnan täysistunnon jälkeen iltapäivällä. Lisäksi se aikoo kokoustaa sunnuntaina ja tarvittaessa maanantaina.

Hän sanoi, että apteekkilain uudistuksen käsittelyn jatko on yhä auki. Toimeentulotukilaissa on päästy siihen vaiheeseen, että mietintöä voidaan alkaa kirjoittaa. Mietintö käsitellään Laihon mukaan sunnuntaina.

Hän totesi, että valiokunnan jäsenet ovat varmasti pitkiksi venyneistä kokouksista jo väsyneitä, mutta töitä tehdään nyt urakalla, jotta "asioita saadaan eteenpäin".