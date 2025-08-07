Hätään joutunut kauris huusi kuin syötävä – näin pelastuslaitos ratkaisi tilanteen

Julkaistu 07.08.2025 20:00
Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai kummallisen hälytystehtävän viime viikolla Naantalissa. 

Kauris oli jäänyt sarvistaan kiinni puuhun ja koitti pyristellä itseään irti. Ilmoittaja oli kuullut kauriin hätäiset huudot ja soitti hätäkeskukseen.

Pelastusryhmänjohtaja Jarno Heinilän mukaan kauris "huusi kuin syötävä" avun saapuessa paikalle. Se oli ollut jumissa jo lähes tunnin. 

Pelastuslaitos levitti pihlajan runkoa liikenneonnettomuuksissa käytetyillä hydraulisilla levittimillä ja päästi kauriin vapauteen. 

– Tuttuun tapaan se pinkaisi heti karkuun eikä jäänyt kiittelemään siihen, Heinilä sanoo. 

Katso yltä video pelastusoperaatiosta.

