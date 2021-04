Ratkaisujen päivä Säätytalolla? Keskusta sai luvan jatkaa neuvotteluja – viisikon neuvotteluista odotetaan suuntaa, pysyykö hallitus kasassa

MTV Uutisten tietojen mukaan keskustan eduskuntaryhmä kannattaa neuvottelujen jatkamista, vaikka osa kansanedustajista olisi jo valmis jättämään hallituksen. Eduskuntaryhmässä on korostettu sitä, että ratkaisuvalta neuvottelujen jatkamisesta tai katkaisemisesta on puheenjohtaja Annika Saarikolla. Puheenjohtajalla on joka tapauksessa eduskuntaryhmän vahva tuki takanaan.